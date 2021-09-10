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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123461 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115408 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Киев  •  УНН

 • 19009 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в пятницу, 10 сентября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Семена Скляренко и на улице Кирилловской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.

Движение на мостах Северном, Патона и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°; в Киеве ночью 10-12°, днем около 25°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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