Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в пятницу, 10 сентября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Семена Скляренко и на улице Кирилловской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.
Движение на мостах Северном, Патона и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°; в Киеве ночью 10-12°, днем около 25°.