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17 березня, 19:38 • 101575 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 127740 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 185039 перегляди

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17 березня, 13:49 • 157950 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 156540 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163401 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180088 перегляди

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Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У столиці станом на 8:15 у п'ятницю, 3 вересня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Голосіївському, Повітрофлотському і Валерія Лобановського, Щусєва.

Також рух ускладнено на вулицях Богатирській, Полярній, В'ячеслава Чорновола, Великій Васильківській, Коперника, Юрія Іллєнка, Богатирській, Кайсарова, Жилянській, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дорогожицькій, Кирилівській, Січових Стрільців, Олени Теліги, Петропавлівській, Копилівській.

А також на вулицях Набережно-Хрещатицькій, Саксаганського, Льва Толстого, Короленківській.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Бажана і Павла Тичини. Затори також є на бульварі Володимира Висоцького та на вулиці Оноре де Бальзака.

Рух на мостах: складно було проїхати на мостах Дарницькому, Північному та мосту Патона. На Південному мосту та мосту Метро можна було проїхати вільно.

Доповнення

Синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту вже на початку наступного тижня.

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