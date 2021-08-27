Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Деталі

Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського та на вулицях Жилянській, Симона Петлюри та на вулиці Народного Ополчення.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівській, Вадима Гетьмана та Дарницькому шосе.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Визволителів, Соборності.

Рух на мостах Патона та Дарницькому ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту рух ускладнено в обох напрямках. На мосту Метро спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Південному мосту можна було проїхати вільно.

Доповнення

На Київщині 27 серпня вночі короткочасний дощ, удень без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.