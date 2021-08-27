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17 березня, 19:38 • 101571 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 127721 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 157939 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 156529 перегляди

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17 березня, 09:48 • 163397 перегляди

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Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У столиці станом на 8:10 у п'ятницю, 27 серпня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського та на вулицях Жилянській, Симона Петлюри та на вулиці Народного Ополчення.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівській, Вадима Гетьмана та Дарницькому шосе.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Визволителів, Соборності.

Рух на мостах Патона та Дарницькому ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту рух ускладнено в обох напрямках. На мосту Метро спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Південному мосту можна було проїхати вільно.

Доповнення

На Київщині 27 серпня вночі короткочасний дощ, удень без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.

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