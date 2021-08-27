Дощі та до 30 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Дощі сьогодні очікуються по Україні, температура повітря вдень підніметься до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 27 серпня у більшості областей короткочасні дощі, подекуди грози.
Вітер змінних нарямків, 3-8 м/с.
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 8-13°, вдень 18-23°; на решті території вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°, на південному сході країни до 30°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.
Додамо
27 серпня святкують День українського сала.