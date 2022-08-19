Ранкові удари по Харкову: голова ОВА показав наслідки

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"На фото – наслідки сьогоднішнього вранішнього ракетного обстрілу Харкова, внаслідок якого загинула 52-річна жінка. Ще одній людині надали допомогу на місці", – написав Синєгубов.

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Як зазначив голова ОВА, російські ракети знову влучили в об'єкти цивільної інфраструктури – два приватні житлові будинки, заклад освіти та цивільне підприємство.

Зараз на місці "прильотів" рятувальники розбирають завали.

Нагадаємо

Сьогодні вранці Харків зазнав п'ять ракетних ударів.