Утренние удары по Харькову: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram показал фото последствий ракетных ударов по Харькову, которые российские военные нанесли сегодня утром, информирует УНН.
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"На фото – последствия сегодняшнего утреннего ракетного обстрела Харькова, в результате которого погибла 52-летняя женщина. Еще одному человеку оказали помощь на месте", – написал Синегубов.
Детали
Как отметил глава ОВА, российские ракеты вновь попали в объекты гражданской инфраструктуры – два частных жилых дома, учебное заведение и гражданское предприятие.
Сейчас на месте "прилетов" спасатели разбирают завалы.
Напомним
Сегодня утром Харьков подвергся пяти ракетным ударам.