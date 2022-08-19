Утренние удары по Харькову: глава ОВА показал последствия

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"На фото – последствия сегодняшнего утреннего ракетного обстрела Харькова, в результате которого погибла 52-летняя женщина. Еще одному человеку оказали помощь на месте", – написал Синегубов.

Детали

Как отметил глава ОВА, российские ракеты вновь попали в объекты гражданской инфраструктуры – два частных жилых дома, учебное заведение и гражданское предприятие.

Сейчас на месте "прилетов" спасатели разбирают завалы.

Напомним

Сегодня утром Харьков подвергся пяти ракетным ударам.