Рахунки НСТУ: урядова постанова не означає розблокування – Аласанія

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Постанова Кабінету міністрів дійсно відкриває шлях до виплати боргу, через який заарештовані рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії, проте процедура може затягнутися. Про це заявив голова НСТУ Зураб Аласанія, коментар якого цитує сам Суспільний мовник, передає УНН.