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Рахунки НСТУ: урядова постанова не означає розблокування – Аласанія

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Постанова Кабінету міністрів дійсно відкриває шлях до виплати боргу, через який заарештовані рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії, проте процедура може затягнутися. Про це заявив голова НСТУ Зураб Аласанія, коментар якого цитує сам Суспільний мовник, передає УНН.

За словами Аласанії, Суспільне “вкрай позитивно” ставиться до вирішення проблеми з боргом, який Національна телерадіокомпанія взяла в компанії “Євроньюз” ще 10 років тому.

“Сама по собі постанова (Кабміну— ред) ще не означає розблокування. Рахунок досі арештований. Передбачає ця постанова те, що нам дозволено це зробити (сплатити борг). Буквально у понеділок треба змінити паспорт бюджетної програми. Він буде поданий до Мінкульту, який тепер є нашим куратором. Мінкульт, підписавши його (паспорт бюджетної програми), передасть в Мінфін, Мінфін, якщо погодить, то передасть його у Мін’юст”, — пояснює голова НСТУ.

Відтак Міністерство юстиції повинно буде передати паспорт бюджетної програми до Кабінету міністрів, який зможе ухвалити його на засіданні, додає він. Лише після цього з’явиться можливість сплатити борг “Євроньюз”.

“Потім залишається виконавче провадження юридичної служби Мін’юста і там ми повинні заплатити ще мільйон. І там буде ще одне провадження. Рахунки будуть заблоковані, поки не буде сплачено і той мільйон. Коли це станеться і чи станеться взагалі не можу сказати, тому так поспішно говорити, що рахунки розблоковано... Їх точно не розблоковано. Я навіть не можу сказати, коли вони будуть точно розблоковані точно по даті”, — підсумував Аласанія.

Раніше Кабінет міністрів повідомив, що розблокував рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії.

Як повідомляв УНН, на фінансування НСТУ уряд виділив 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році.

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