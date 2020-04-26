Счета НСТУ: правительственное постановление не означает разблокировку - Аласания

По словам Аласания, Общественное "крайне положительно" относится к решению проблемы с долгом, который Национальная телерадиокомпания взяла в компании "Евроньюс" еще 10 лет назад.

"Само по себе постановление (Кабмина - ред) еще не означает разблокировку. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление то, что нам разрешено это сделать (погасить долг). Буквально в понедельник надо изменить паспорт бюджетной программы. Он будет представлен в Минкульт, который теперь является нашим куратором. Минкульт, подписав его (паспорт бюджетной программы), передаст в Минфин, Минфин, если согласует, то передаст его в Минюст", - объясняет председатель НОТУ.

Поэтому Министерство юстиции должно будет передать паспорт бюджетной программы в Кабинет министров, который сможет принять его на заседании, добавляет он. Только после этого появится возможность оплатить долг "Евроньюс".

"Потом остается исполнительное производство юридической службы Минюста и там мы должны заплатить еще миллион. И там будет еще одно производство. Счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион. Когда это произойдет и произойдет ли вообще не могу сказать, потому так поспешно говорить, что счета разблокированы ... Их точно не разблокировали. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы точно по дате", - подытожил Аласания.

Ранее Кабинет министров сообщил, что разблокировал счета Национальной общественной телерадиокомпании.

Как сообщал УНН, на финансирование НОТУ правительство выделило 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году.