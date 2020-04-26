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Счета НСТУ: правительственное постановление не означает разблокировку - Аласания

Счета НСТУ: правительственное постановление не означает разблокировку - Аласания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Постановление Кабинета министров действительно открывает путь к выплате долга, из-за которого арестованы счета Национальной общественной телерадиокомпании, однако процедура может затянуться. Об этом заявил председатель НОТУ Зураб Аласания, комментарий которого цитирует сам Общественный вещатель, передает УНН.

По словам Аласания, Общественное "крайне положительно" относится к решению проблемы с долгом, который Национальная телерадиокомпания взяла в компании "Евроньюс" еще 10 лет назад.

"Само по себе постановление (Кабмина - ред) еще не означает разблокировку. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление то, что нам разрешено это сделать (погасить долг). Буквально в понедельник надо изменить паспорт бюджетной программы. Он будет представлен в Минкульт, который теперь является нашим куратором. Минкульт, подписав его (паспорт бюджетной программы), передаст в Минфин, Минфин, если согласует, то передаст его в Минюст", - объясняет председатель НОТУ.

Поэтому Министерство юстиции должно будет передать паспорт бюджетной программы в Кабинет министров, который сможет принять его на заседании, добавляет он. Только после этого появится возможность оплатить долг "Евроньюс".

"Потом остается исполнительное производство юридической службы Минюста и там мы должны заплатить еще миллион. И там будет еще одно производство. Счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион. Когда это произойдет и произойдет ли вообще не могу сказать, потому так поспешно говорить, что счета разблокированы ... Их точно не разблокировали. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы точно по дате", - подытожил Аласания.

Ранее Кабинет министров сообщил, что разблокировал счета Национальной общественной телерадиокомпании.

Как сообщал УНН, на финансирование НОТУ правительство выделило 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году.

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