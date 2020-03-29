Зміни до Держбюджету: в уряді повідомили про ще низку оновлень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів в рамках перегляду Держбюджету пропонує дещо скоротити видатки на спорт та виділить понад 1 мільярд гривень на фінансування суспільного мовника. Про це у Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Повністю поділяю твердження, що діяльність суспільного мовлення є особливо важливим у кризові часи. Саме тому на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році", - написав Шмигаль.
Він нагадав, що цьогоріч уже скасовані Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові кошти, тому запропоновані зміни не мають бути суттєво відчутними для "Суспільного".
"Ми переглянули фінансування культури з акцентом на найбільш значущі проекти. Так, вдалося зберегти 60% фінансування Державної агенції з питань кіно. Після стабілізації ситуації в країні показники обов’язково будуть переглянуті", - зазначив прем'єр.
Він підкреслив, що готовий виступати посередником для залучення приватного капіталу для українських кіномитців.
"Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також – збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн грн). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд грн)", - повідомив він.
Шмигаль також зазначив, що цього року у світі скасовано або перенесено на наступний рік більшість спортивних змагань.
"Тому Уряд пропонує дещо скоротити видатки на спорт", - додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України, у ньому зберегли видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту.