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Кабмін прийняв рішення щодо виплати боргу НСТУ перед "Євроньюз" - нардеп

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв рішення про внесення змін до своєї постанови що дозволить Національній суспільній телерадіокомпанії України виплатити перед акціонерним товариством “Євроньюз” борг в 10,6 млн євро. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін вніс зміни до своєї постанови, що дозволить Національній суспільній телерадіокомпанії виплатити борг перед Євроньюз в розмірі 10,6 млн євро. Внаслідок цього боргу зараз рахунку НСТУ заарештовані”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо, на фінансування НСТУ уряд виділив 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році.

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