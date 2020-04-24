Кабмін прийняв рішення щодо виплати боргу НСТУ перед "Євроньюз" - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв рішення про внесення змін до своєї постанови що дозволить Національній суспільній телерадіокомпанії України виплатити перед акціонерним товариством “Євроньюз” борг в 10,6 млн євро. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Кабмін вніс зміни до своєї постанови, що дозволить Національній суспільній телерадіокомпанії виплатити борг перед Євроньюз в розмірі 10,6 млн євро. Внаслідок цього боргу зараз рахунку НСТУ заарештовані”, — написав Гончаренко.
Нагадаємо, на фінансування НСТУ уряд виділив 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році.