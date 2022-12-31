Ракетні війська вразили пункт управління окупантів

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Як повідомили у Генштабі, українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 105 960 осіб, 3029 танків та сотень одиниць військової техніки.