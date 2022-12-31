Ракетные войска ударили по пункту управления оккупантов

Детали

Как сообщили в Генштабе, украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 105 960 человек, 3029 танков и сотен единиц военной техники.