Ракетна атака рф по Умані: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Внаслідок ракетної атаки по Умані зі сторони рф, за процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури, було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
Цитата
"За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), - йдеться у повідомленні.
Деталі
Вчора ввечері, близько 20:00, окупанти завдали удару місту Умань. Під час атаки одна з ракет потрапила у будівлю місцевої автомийки, тоді як інша пошкодила цивільне підприємство поруч. Супермаркет поряд також зазнав пошкоджень.
8 людей було госпіталізовано до лікарні, двоє у важкому стані. За попередньою інформацією, для атаки росія використовувала ракети типу "Калібр".
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