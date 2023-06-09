Ракетная атака рф по Умани: начато уголовное производство

Цитата

"Под процессуальным руководством прокуроров Черкасской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Вчера вечером, около 20:00, оккупанты нанесли удар по городу Умань. Во время атаки одна из ракет попала в здание местной автомойки, тогда как другая повредила гражданское предприятие рядом. Супермаркет рядом также получил повреждения.

8 человек были госпитализированы в больницу, двое в тяжелом состоянии. По предварительной информации, для атаки россия использовала ракеты типа "Калибр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф нанесла удар по Черкасской области: есть прилеты по промышленному объекту и автомойке, 8 человек ранены