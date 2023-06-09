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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ракетная атака рф по Умани: начато уголовное производство

Киев • УНН

 • 262024 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Вследствие ракетной атаки по Умани со стороны рф, под процессуальным руководством прокуроров Черкасской областной прокуратуры, было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Ракетная атака рф по Умани: начато уголовное производство

Цитата

"Под процессуальным руководством прокуроров Черкасской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Вчера вечером, около 20:00, оккупанты нанесли удар по городу Умань. Во время атаки одна из ракет попала в здание местной автомойки, тогда как другая повредила гражданское предприятие рядом. Супермаркет рядом также получил повреждения.

8 человек были госпитализированы в больницу, двое в тяжелом состоянии. По предварительной информации, для атаки россия использовала ракеты типа "Калибр".

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