Радянський герб на щиті "Батьківщини-Матері" таки замінять на тризуб: Ткаченко каже, готується проєктна документація
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Радянський герб на щиті монументу "Батьківщини-Матері" таки замінять на тризуб. Як повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, зараз готується проєктна документація, передає УНН.
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"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його (герб - ред.) знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб вже розпочалась", - сказав Ткаченко в ефірі телемарафону.
Нагадаємо
У серпні 2022 року Ткаченко заявив, що радянський герб зі щита монумента Батьківщину-мати у Києві приберуть наступного року.
"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні та проєктні, на це у нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді як і конкурс на проєкт тризуба, який ми збираємося там розмістити", – зазначив Ткаченко.
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