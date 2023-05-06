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Радянський герб на щиті "Батьківщини-Матері" таки замінять на тризуб: Ткаченко каже, готується проєктна документація

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Радянський герб на щиті монументу "Батьківщини-Матері" таки замінять на тризуб. Як повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, зараз готується проєктна документація, передає УНН.

Цитата

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його (герб - ред.) знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб вже розпочалась", - сказав Ткаченко в ефірі телемарафону.

Нагадаємо

У серпні 2022 року Ткаченко заявив, що радянський герб зі щита монумента Батьківщину-мати у Києві приберуть наступного року. 

"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні та проєктні, на це у нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді як і конкурс на проєкт тризуба, який ми збираємося там розмістити", – зазначив Ткаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опитування в "Дії": українці визначили долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

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