Radobank прогнозує "невизначеність" зі свининою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Світовий ринок свинини перебуває у напрузі майже три роки з початку кризи АЧС в Китаї. Пандемія призвела до змін умов ведення бізнесу і якоїсь невизначеності в моделях поставки продукту по світу, яка збережеться протягом 2022 року. Про це заявили аналітики Radobank, передає УНН.
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Зокрема, аналітики прогнозують зростання цін на свинину.
"Виробничі витрати, такі як вартість доставки, енергоносіїв та ціни на фуражне зерно, продовжують зростати. В умовах уповільнення економіки виробникам і переробникам буде важко перекласти додаткові витрати на споживачів, тому маржа буде під тиском", — йдеться в повідомленні.
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Свинина в Україні займає друге місце за дешевизною після курятини. Однак, споживання червоного м'яса фахівці рекомендують обмежити через ризик розвитку раку та інших небажаних наслідків.
Порада МОЗ України: не більше 500 г червоного м'яса (свинина, яловичина, телятина, баранина) на тиждень.