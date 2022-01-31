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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 22007 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Radobank прогнозує "невизначеність" зі свининою

Radobank прогнозує "невизначеність" зі свининою

Київ • УНН

 • 15389 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Світовий ринок свинини перебуває у напрузі майже три роки з початку кризи АЧС в Китаї. Пандемія призвела до змін умов ведення бізнесу і якоїсь невизначеності в моделях поставки продукту по світу, яка збережеться протягом 2022 року. Про це заявили аналітики Radobank, передає УНН.

Деталі

Зокрема, аналітики прогнозують зростання цін на свинину.

"Виробничі витрати, такі як вартість доставки, енергоносіїв та ціни на фуражне зерно, продовжують зростати. В умовах уповільнення економіки виробникам і переробникам буде важко перекласти додаткові витрати на споживачів, тому маржа буде під тиском", — йдеться в повідомленні.

До теми

Свинина в Україні займає друге місце за дешевизною після курятини. Однак, споживання червоного м'яса фахівці рекомендують обмежити через ризик розвитку раку та інших небажаних наслідків.

Порада МОЗ України: не більше 500 г червоного м'яса (свинина, яловичина, телятина, баранина) на тиждень.

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