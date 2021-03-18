Радники лідерів "нормандської четвірки" зустрілись онлайн: йшлося про повернення до режиму "тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер узяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав “Нормандської четвірки”, що відбулася у форматі відеоконференції. Як повідомили в Офісі Президента, говорили про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, передає УНН.
Деталі
На початку зустрічі Андрій Єрмак запропонував ухвалити на рівні “Нормандської четвірки” спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.
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“Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі”, — наголосив він.
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Керівник Офісу Президента також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.
Андрій Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за конструктивну позицію й готовність сприяти у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні.
Зеленський заявляв, що у випадку, якщо "нормандська" зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.