Радник Зеленського написав заяву на звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, Новіков опублікував фото із заявою, яка датована 5 серпня.
"Вирішив не відставати від Максима Бахматова (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка - ред.)", - написав Новіков.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а на його місце призначив Кирила Буданова.