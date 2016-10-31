Радник голови МВС заявив, що побачив у е-деклараціях "фантастичні речі"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк прокоментував роботу системи електронного декларування, зазначивши, що побачив у них "фантастичні речі". Про це він сказав в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Я вам скажу відверто: слава Богу, що це сталося. Я для себе там теж побачив фантастичні речі, як і кожен громадянин України. Але це вже показник, що країна змінюється... Аналізувати декларації повинні відповідні органи, НАЗК і НАБУ насамперед. Ми можемо дивитися на це з подивом, але головний позитив у тому, що це сталося. Через 2-3 роки ситуація у верхівці української влади буде кардинально змінюватися", - сказав З.Шкіряк.
Він також запевнив, що подав би декларацію, будучи на відповідній посаді.
"Моя скромна посада цього не передбачає, але я б з радістю це зробив", - додав він.
Нагадаємо, чиновники подали до реєстру понад 103 тисячі щорічних е-декларацій.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.