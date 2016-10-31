Советник главы МВД заявил, что увидел в электронных декларациях "фантастические вещи"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк прокомментировал работу системы электронного декларирования, отметив, что увидел в них "фантастические вещи". Об этом он сказал в эфире " 112 Украина ", передает УНН.
"Я вам скажу откровенно: слава Богу, что это произошло. Я для себя там тоже увидел фантастические вещи, как и каждый гражданин Украины. Но это уже показатель, что страна меняется ... Анализировать декларации должны соответствующие органы, НАПК и НАБУ первую очередь. Мы можем смотреть на это с удивлением, но главный позитив в том, что это произошло. Через 2-3 года ситуация в верхушке украинской власти будет кардинально меняться ", - сказал З.Шкиряк.
Он также заверил, что подал бы декларацию, будучи на соответствующей должности.
"Моя скромная должность этого не предусматривает, но я бы с радостью это сделал", - добавил он.
Напомним, чиновники подали в реестр более 103 тысяч ежегодных е-деклараций .
Как сообщал УНН, 30 октября завершился первый этап подачи электронной декларации за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.