Советник главы МВД заявил, что увидел в электронных декларациях "фантастические вещи"

"Я вам скажу откровенно: слава Богу, что это произошло. Я для себя там тоже увидел фантастические вещи, как и каждый гражданин Украины. Но это уже показатель, что страна меняется ... Анализировать декларации должны соответствующие органы, НАПК и НАБУ первую очередь. Мы можем смотреть на это с удивлением, но главный позитив в том, что это произошло. Через 2-3 года ситуация в верхушке украинской власти будет кардинально меняться ", - сказал З.Шкиряк.

Он также заверил, что подал бы декларацию, будучи на соответствующей должности.

"Моя скромная должность этого не предусматривает, но я бы с радостью это сделал", - добавил он.

Напомним, чиновники подали в реестр более 103 тысяч ежегодных е-деклараций .

Как сообщал УНН, 30 октября завершился первый этап подачи электронной декларации за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.