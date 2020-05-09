Радник Генпрокурора Олександр Ватутін допомагає схемам конвертаторів Костюка - ЗМІ

Журналісти відзначають, що деякий час тому Ватутін був прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України. Тобто фактично був “наглядачем за податковою”.

При цьому видання посилається на факти, згідно з якими Ватутін на цій посаді неодноразово “за матеріальну винагороду незаконно закривав кримінальні провадження у „відомих королів контрабанди“ і повертав їм раніше вилучені предмети контрабанди”. При цьому нібито саме через те, що ці корупційні “успіхи” Олександра Ватутіна неодноразово розглядалися кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, він, не пройшовши атестацію, звільнився з органів на початку січня 2020.

Серед контрабандних зв’язків згадують, зокрема, таких відомих у вузьких колах підприємців-контрабандистів як Вадим Альперін і Віктор Шерман.

За даними журналістів видання, одним з головних проектів Ватутіна на посаді була підтримка діяльності відомого контрабандиста і автора конвертаційних схем Василя Костюка. “Найбільшим успіхом Костюка в частині лобіювання своїх інтересів на найвищому державному рівні стало призначення на посаду глави Державної фіскальної служби його одногрупника Сергія Верланова. Не дивно, що в результаті після звільнення останнього з посади Служба безпеки України відкрила справу про можливу співучасть Верланова в конвертаційних схемах з формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ”, — зазначає видання.

Ще однією кадровою удачею Костюка, звичайно ж, стало призначення на посаду голови Митної служби Максима Нефьодова, який перебуває в родинних зв’язках з одним із менеджерів Костюка — Андрієм Дуліком.

На думку видання, “отримавши на руки такий флеш-рояль як Верланов в ДФС, Нефьодов на Митниці та Ватутін в Генпрокуратурі”, Костюк просто не міг не активувати свої потужності і “справи пішли ще краще”. Незважаючи на звільнення Верланова і Нефьодова, наявність на посаді радника Генпрокрора Олександра Ватутіна є важливою складовою бізнес-успіху Костюка, пише видання.

“Нещодавно ЗМІ оприлюднили перелік топ-чиновників прокуратури, яких вже пролобіював Ватутін в Офісі Генпрокурора і на кого „люди на місцях“ зможуть „покластися“ при „вирішенні“ своїх „делікатних питань “. Серед таких кадрів — наступник Ватутіна на довгій (за назвою) посаді „податкового наглядача“ Анатолій Коваленко. Крім того, в прокуратуру зусиллями Ватутіна повертаються прикомандирований з Харкова виконуючий обов’язки начальника департаменту з нагляду за Нацполіцією Олександр Шевченко, а також начальник управління з нагляду за органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Арсеній Сьоміч, який раніше через корупційний скандал теж був знятий з посади. Очікується, що найближчим часом кадровий „перст“ Ватутіна буде спрямований і на рідну для Костюка Львівську область. Благо, Василь Васильович уже приготував для Олександра Михайловича пару надійних людей в заступники обласної прокуратури”, — йдеться в матеріалі.