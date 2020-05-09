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Советник Генпрокурора Александр Ватутин помогает схемам конвертатора Костюка - СМИ

Киев • УНН

 • 35418 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Назначенный недавно советником Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк, пишет издание “Вести”.

Советник Генпрокурора Александр Ватутин помогает схемам конвертатора Костюка - СМИ

Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся “смотрящим за налоговой”.

При этом издание ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно “за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по „известных королей контрабанды“ и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды”. При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные “успехи” Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.

Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман.

По данным журналистов издания, одним из главных проектов Ватутина в должности была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка. “Самым большим успехом Костюка в части лоббирования своих интересов на высшем государственном уровне стало назначение на должность главы Государственной фискальной службы его одногруппника Сергея Верланова. Не мудрено, что в результате после увольнения последнего с должности Служба безопасности Украины открыла дело о возможном соучастии Верланова в конвертационных схемах по формированию фиктивного налогового кредита по НДС”, — отмечает издание.

Еще одной кадровой удачей Костюка, конечно же, стало назначение на должность главы Таможенной службы Максима Нефьодова, который состоит в родственных связях с одним из менеджеров Костюка — Андреем Дуликом.

По мнению издания, “получив на руки такой флеш-рояль как Верланов в ГФС, Нефьодов на Таможне и Ватутин в Генпрокуратуре”, Костюк просто не мог не активировать свои мощности и “дела пошли еще лучше”. Несмотря на увольнение Верланова и Нефьодова, наличие на посту советника Генпрокрора Александра Ватутина является важной составляющей бизнес-успеха Костюка, пишет издание.

“Недавно СМИ обнародовали перечень топ-чиновников прокуратуры, которых уже пролоббировал Ватутин в Офисе Генпрокурора и на кого „люди на местах“ смогут „положиться“ при „решении“ своих „щепетильных вопросов“. Среди таких кадров — преемник Ватутина на длинной (по названию) должности „налогового смотрящего“ Анатолий Коваленко. Кроме того, в прокуратуру усилиями Ватутина возвращаются прикомандированный из Харькова исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за Нацполицией Александр Шевченко, а также начальник управления по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Арсений Сёмич, который ранее из-за коррупционного скандала тоже был снят с должности. Ожидается, что в ближайшее время кадровый „перст“ Ватутина будет направлен и на родную для Костюка Львовскую область. Благо, Василий Васильевич уже приготовил для Александра Михайловича пару надежных людей в заместители областной прокуратуры”, — говорится в материале.

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