Радник Д.Трампа: Росія не може конкурувати з США у військовій сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Один з ключових радників новообраного президента США Дональда Трампа, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані заявив, що Росія не може конкурувати зі Сполученими Штатами у військовій сфері, передає УНН з посиланням The Wall Street Journal.
“Росія думає, що є конкурентом (США-ред.) у військовій сфері, проте, насправді, це не та. Це наше небажання при Обамі навіть загрожувати використанням наших збройних сил зробило Росію такою потужною”, — додав він.
Р.Джуліані також повторив тези, які неодноразово звучали від Д.Трампа про те, що “адміністрація Обами зробила з Росії ворога”, і що російське керівництво нібито не поважає нинішнього главу американської держави.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін та новообраний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові, що відбулася в понеділок, 14 листопада, обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом.