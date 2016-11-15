Советник Д.Трампа: Россия не может конкурировать с США в военной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Один из ключевых советников избранного президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что Россия не может конкурировать с Соединенными Штатами в военной сфере, передает УНН со ссылкой The Wall Street Journal.
"Россия думает, что конкурент (США - ред.) в военной сфере, однако на самом деле это не так. Это наше нежелание при Обаме даже угрожать использованием наших вооруженных сил сделало Россию такой мощной", - добавил он.
Р.Джулиани повторил тезисы, которые неоднократно звучали от Д.Трампа о том, что "администрация Обамы сделала из России врага", и что российское руководство якобы не уважает нынешнего главу американского государства.
Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, 14 ноября, обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.