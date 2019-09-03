Радіація біля понтонів, які перебували в зоні реактивного вибуху, перевищує норму в 8 раз
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Радіаційний фон біля двох понтонів, які постраждали від вибуху ракети в Архангельській області, перевищує норму в декілька разів. Про це повідомляє місцеве агентство “Біломорканал”, журналісти якого виміряли рівень випромінювання в цьому місці, пише УНН.
Вдень 31 серпня в 150 метрах від понтонів радіаційний фон коливався від 70 до 154 мікрорентген на годину. Журналісти стверджують, що після того, як понтони з’явилися на березі, дозиметри показували 750 мікрорентген на годину.
“Грінпіс” називає природним радіаційним фоном 20 мікрорентген на годину. У МНС РФ вважають нормою показники до 30 мікрорентген на годину. У матеріалах Росгідромету в якості норми згадуються значення на рівні 28-42 мікрорентген на годину.
Понтони розташовані в гирлі річки Верховки на піщаній косі Двінської губи Білого моря. За даними ЗМІ, понтони не обгороджені, їх не охороняють.
Як писав УНН, за ймовірною версією реактивний вибух в РФ з радіацією міг статися під водою.