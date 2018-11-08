Раді запропонували сьогодні вирішити питання євроблях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада у четвер намагатиметься вирішити питання автомобілів на європейських номерах, з посиланням на дані на сайті парламенту повідомляє УНН.
Зокрема, до включення у порядок денний на розгляд у другому читанні пропонується законопроект №8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів та законопроект №8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Ці проекти законів повинні вирішити питання ввезення та розмитнення так званих євроблях.
Крім того, парламентарі мають завершити розгляд у першому читанні проект закону №6634 про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини, яким встановлюються засади функціонування та розвитку відповідної медичної допомоги.
Також у порядку денному є проект закону №8361, яким пропонується встановити межі прилеглої зони України.
Додамо, що для включення до порядку денного та прийняття рішення пропонуються проект постанови №9234 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, та для включення до порядку денного сесії проект закону №9218 про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні.
Перед засіданням ВР сьогодні продовжується мітинг власників євроблях під стінами парламенту. Вони розпочали акцію напередодні, 7 листопада. Люди вимагають знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну. За даними ЗМІ, дехто з учасників мітингу провів ніч під Радою.
У Кабмін теж передали вимоги автомобілістів на євробляхах.