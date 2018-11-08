Раде предложили сегодня решить вопрос евроблях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада в четверг будет пытаться решить вопрос автомобилей на европейских номерах, со ссылкой на данные на сайте парламента сообщает УНН.
В частности, к включению в повестку дня на рассмотрение во втором чтении предлагается законопроект №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств и законопроект №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Эти проекты законов должны решить вопрос ввоза и растаможки так называемых евроблях.
Кроме того, парламентарии должны завершить рассмотрение в первом чтении проект закона №6634 о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины, которым устанавливаются основы функционирования и развития соответствующей медицинской помощи.
Также в повестке дня проект закона №8361, которым предлагается установить границы прилегающей зоны Украины.
Добавим, что для включения в повестку дня и принятия решения предлагаются проект постановления №9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, и для включения в повестку дня сессии проект закона №9218 о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине.
Перед заседанием ВР сегодня продолжается митинг владельцев евроблях под стенами парламента. Они начали акцию накануне, 7 ноября. Люди требуют снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украине. По данным СМИ, некоторые участники митинга провел ночь под Радой.
В Кабмин тоже передали требования автомобилистов на евробляхах.