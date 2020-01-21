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Раді запропонували дозволити "матерям-героїням" виходити на пенсію з 50 років

Київ • УНН

 • 100418 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Парламентський комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

Раді запропонували дозволити "матерям-героїням" виходити на пенсію з 50 років

"Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", - йдеться у повідомленні.

Законопроектом №2435 пропонується врегулювати питання, спрямовані на відзначення матерів почесним званням України "Мати-героїня" та надання їм додаткової соціальної підтримки, у тому числі визначити підстави відмови у присвоєнні зазначеного почесного звання, а також його позбавлення.

"Також законопроект передбачає пільги та компенсації для жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", - йдеться у повідомленні.

Так, законопроектом передбачається:

  • одноразова грошова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,
  • першочергове надання жилих приміщень,
  • право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми,
  • право на пенсію за особливі заслуги перед Україною,
  • право на щорічне безоплатне медичне обслуговування, диспансеризацію та лікування в спеціалізованих стаціонарах,
  • право на безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками один раз на рік,
  • безоплатне позачергове зубопротезування,
  • щомісячна доплата у розмірі 50% від пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії,
  • безоплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом з правом першочергового придбання квитків,
  • 50% знижка плати за користування житлом та комунальними послугами,
  • відшкодування 50% вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

На думку членів комітету, ухвалення законопроекту стимулюватиме належне виховання дітей у багатодітних сім'ях та сприятиме підвищенню народжуваності в Україні.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 847 українським жінкам.

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