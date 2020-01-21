Раде предложили разрешить "матерям-героиням" выходить на пенсию с 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", - говорится в сообщении.
Законопроектом №2435 предлагается урегулировать вопросы, направленные на отмечание матерей почетным званием Украины "Мать-героиня" и предоставление им дополнительной социальной поддержки, в том числе определить основания отказа в присвоении указанного почетного звания, а также его лишения.
"Также законопроект предусматривает льготы и компенсации для женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", - говорится в сообщении.
Так, законопроектом предусматривается:
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- единовременное денежное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц,
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- первоочередное предоставление жилых помещений,
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- право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми,
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- право на пенсию за особые заслуги перед Украиной,
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- право на ежегодное бесплатное медицинское обслуживание, диспансеризацию и лечение в специализированных стационарах,
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- право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками один раз в год,
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- бесплатное внеочередное зубопротезирование,
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- ежемесячная доплата в размере 50% от пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии,
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- бесплатный проезд один раз в год до любого пункта Украины и обратно автомобильным или железнодорожным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов,
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- 50% скидка платы за пользование жильем и коммунальными услугами,
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- возмещение 50% стоимости топлива, приобретаемого в пределах установленных норм, лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.
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По мнению членов комитета, принятие законопроекта будет стимулировать надлежащее воспитание детей в многодетных семьях и способствовать повышению рождаемости в Украине.
Напомним, по информации Офиса Президента, Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам.