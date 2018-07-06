Раді пропонують збільшити штрафи за “дискримінаційну” рекламу

Так, законопроектом пропонується доповнити Статтю 1 закону третім абзацом щодо дискримінаційної реклами.

“Дискримінаційна реклама за ознакою статі — це реклама, що принижує гідність людей за ознакою статі; транслює стереотипні уявлення про інтелектуальні, фізичні, соціальні чи іншого роду переваги однієї статі над іншою; тиражує стереотипні ролі, що обмежують свободу життєвого вибору людини; використовує людину виключно як сексуальний об’єкт з метою привернення уваги споживачів, або будується на неоднозначних виразах з натяками на сексуальні стосунки; чи демонструє фізичне насильство представників однієї статі над іншою”, — йдеться у документі.

У пояснювальній записці до проекту закону, автор вказано, що цим документом пропонується надати визначення “дискримінаційної” реклами, збільшити розміри штрафів за повторне вчинення порушення законодавства про рекламу.

“Цей законопроект покликаний сприяти протистоянню випадкам дискримінації. Нова редакція заохочує саме громадян та громадські об’єднання громадян звертатися до судів та боротися з дискримінаційною рекламою. Це змусить підприємства більш вимогливо та ретельно ставитися до реклами. Також, прийняття цього проекту змінить розмір штрафів за дискримінаційну рекламу, визначить винного за розміщення дискримінаційної реклами та надасть більше повноважень центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів”, — підкреслила автор законопроекту, народний депутат України Ірина Луценко.

Нагадаємо, Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам. Парламентарі 228 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.