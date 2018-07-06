Раде предлагают увеличить штрафы за "дискриминационную" рекламу

Так, законопроектом предлагается дополнить Статью 1 закона третьим абзацем относительно дискриминационной рекламы.

"Дискриминационная реклама по признаку пола - это реклама, которая унижает достоинство людей по признаку пола; транслирует стереотипные представления об интеллектуальных, физических, социальных или иного рода преимуществах одного пола над другим; тиражирует стереотипные роли, ограничивающих свободу жизненного выбора человека; использует человека исключительно как сексуальный объект с целью привлечения внимания потребителей, или строится на неоднозначных выражениях с намеками на сексуальные отношения; или демонстрирует физическое насилие представителей одного пола над другим", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту закона, автором указано, что этим документом предлагается дать определение "дискриминационной" рекламы, увеличить размеры штрафов за повторное совершение нарушения законодательства о рекламе.

"Этот законопроект призван способствовать противостоянию случаев дискриминации. Новая редакция поощряет именно граждан и общественные объединения граждан обращаться в суды и бороться с дискриминационной рекламой. Это заставит предприятия более требовательно и тщательно относиться к рекламе. Также, принятие этого проекта изменит размер штрафов за дискриминационную рекламу, определит виновного за размещение дискриминационной рекламы и предоставит больше полномочий центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей", - подчеркнула автор законопроекта, народный депутат Украины Ирина Луценко.

Напомним, Рада планирует усилить ответственность за причинение вреда памятникам. Парламентарии 228 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.