Раді пропонують впорядкувати роботу ЗМІ у парламенті

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Комітет з питань регламенту рекомендує Апарату Верховної Ради впорядкувати роботу журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, акредитованих при ВР, зокрема створити прес-центр для роботи журналістів на третьому поверсі і обладнати робочі місця. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення профільного комітету.

Так, повідомляється, що комітет отримав листа від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України, керуючись частиною першою статті 24 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”.

Зі свого боку комітет вирішив рекомендувати першому заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України — керуючому справами Боднару П. ініціювати створення в Апараті Верховної Ради України робочої групи з питань підготовки пропозицій про:

— створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів Верховної Ради України в адміністративному будинку по вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів;

— внесення змін до Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 01.07.2014 № 1549-VІІ, щодо унормування порядку припинення акредитації журналіста або технічного працівника й анулювання відповідної акредитаційної картки за порушення представниками засобів масової інформації вимог чинного законодавства, професійної етики журналіста;

— внесення змін до положень, що визначають порядок доступу осіб до відкритих пленарних засідань Верховної Ради України та порядок оформлення документів для відвідування пленарних засідань Верховної Ради України, врахувавши при цьому, що перший і другий поверхи кулуарів Верховної Ради України в адміністративному будинку по вул. Грушевського, 5 мають бути передбачені для вільного доступу народних депутатів України та відкриті для інших відвідувачів — представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, іноземних громадян та громадян України, допуск яких здійснюється за службовими посвідченнями, тимчасовими та гостьовими квитками.

Нагадаємо, законопроект про блокування сайтів доопрацюють із західними партнерами.

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