Раде предлагают упорядочить работу СМИ в парламенте

Так, сообщается, что комитет получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочение работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украина, руководствуясь частью первой статьи 24 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".

Со своей стороны комитет решил рекомендовать первому заместителю Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющему делами Боднару П. инициировать создание в Аппарате Верховной Рады Украины рабочей группы по вопросам подготовки предложений о:

- создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Грушевского, 5 и размещении мест для работы журналистов;

- внесение изменений в Положение об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 01.07.2014 № 1549-VII, относительно нормирования порядка прекращения аккредитации журналиста или технического работника и аннулирования соответствующей аккредитационной карточки за нарушение представителями средств массовой информации требований действующего законодательства, профессиональной этики журналиста;

- внесение изменений в положения, определяющие порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям Верховной Рады Украины и порядок оформления документов для посещения пленарных заседаний Верховной Рады Украины, учитывая при этом, что первый и второй этажи кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Грушевского, 5 должны быть предусмотрены для свободного доступа народных депутатов Украины и открыты для других посетителей - представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временными и гостевыми билетами.

Напомним, законопроект о блокировке сайтов доработают с западными партнерами.