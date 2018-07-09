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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 56477 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106676 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128015 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135301 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171152 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154015 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141614 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Раде предлагают упорядочить работу СМИ в парламенте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Комитет по вопросам регламента рекомендует Аппарату Верховной Рады упорядочить работу журналистов и технических работников средств массовой информации, аккредитованных при ВР, в частности создать пресс-центр для работы журналистов на третьем этаже и оборудовать рабочие места. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение профильного комитета.

Так, сообщается, что комитет получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочение работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украина, руководствуясь частью первой статьи 24 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".

Со своей стороны комитет решил рекомендовать первому заместителю Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющему делами Боднару П. инициировать создание в Аппарате Верховной Рады Украины рабочей группы по вопросам подготовки предложений о:

- создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Грушевского, 5 и размещении мест для работы журналистов;

- внесение изменений в Положение об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 01.07.2014 № 1549-VII, относительно нормирования порядка прекращения аккредитации журналиста или технического работника и аннулирования соответствующей аккредитационной карточки за нарушение представителями средств массовой информации требований действующего законодательства, профессиональной этики журналиста;

- внесение изменений в положения, определяющие порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям Верховной Рады Украины и порядок оформления документов для посещения пленарных заседаний Верховной Рады Украины, учитывая при этом, что первый и второй этажи кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Грушевского, 5 должны быть предусмотрены для свободного доступа народных депутатов Украины и открыты для других посетителей - представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временными и гостевыми билетами.

Напомним, законопроект о блокировке сайтов доработают с западными партнерами.

Украинские Национальные Новости

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