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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Радбез ООН оновить склад на наступні 2 роки

Київ • УНН

 • 963279 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральна Асамблея ООН сьогодні, 6 травня, проведе вибори нових непостійних членів Ради Безпеки на період 2024-2025 років, повідомляє УНН.

Радбез ООН оновить склад на наступні 2 роки

Деталі 

На п‘ять місць у Радбезі претендує шість держав.

Від африканських країн на два місця, які нині займають Габон і Гана, претендують Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону на місце ОАЕ — Південна Корея, від Латинської Америки замість Бразилії — Гаяна, від Східної Європи на одне місце замість Албанії — Словенія та Білорусь.

У секретаріаті Радбезу повідомили, що всі шість кандидатів уже були членами Ради Безпеки раніше: Алжир — тричі, Гаяна і Республіка Корея - двічі, Білорусь, Сьєрра-Леоне і Словенія - по одному разу. 

Цього року лише у східноєвропейській групі відбудуться вибори на конкурсній основі: за місце в Радбезі змагатимуться Словенія та Білорусь.

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