Радбез ООН оновить склад на наступні 2 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральна Асамблея ООН сьогодні, 6 травня, проведе вибори нових непостійних членів Ради Безпеки на період 2024-2025 років, повідомляє УНН.
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На п‘ять місць у Радбезі претендує шість держав.
Від африканських країн на два місця, які нині займають Габон і Гана, претендують Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону на місце ОАЕ — Південна Корея, від Латинської Америки замість Бразилії — Гаяна, від Східної Європи на одне місце замість Албанії — Словенія та Білорусь.
У секретаріаті Радбезу повідомили, що всі шість кандидатів уже були членами Ради Безпеки раніше: Алжир — тричі, Гаяна і Республіка Корея - двічі, Білорусь, Сьєрра-Леоне і Словенія - по одному разу.
Цього року лише у східноєвропейській групі відбудуться вибори на конкурсній основі: за місце в Радбезі змагатимуться Словенія та Білорусь.