Совбез ООН обновит состав на следующие 2 года

Детали

На пять мест в Совбезе претендует шесть государств.

От африканских стран на два места, которые сейчас занимают Габон и Гана, претендуют Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона на место ОАЭ — Южная Корея, от Латинской Америки вместо Бразилии — Гаяна, от Восточной Европы на одно место вместо Албании — Словения и Беларусь.

В секретариате Совбеза сообщили, что все шесть кандидатов уже были членами Совета Безопасности ранее: Алжир — трижды, Гайана и Республика Корея - дважды, Беларусь, Сьерра-Леоне и Словения - по одному разу.

В этом году только в восточноевропейской группе состоятся выборы на конкурсной основе: за место в Совбезе будут соревноваться Словения и Беларусь.