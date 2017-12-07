Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада України проголосувала за відкликання Єгора Соболєва з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. За таке рішення проголосувало 256 народних депутатів, передає УНН.
Напередодні антикорупційний комітет визнав роботу Є.Соболєва незадовільною та рекомендував парламенту його звільнити.
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За інформацією УНН виконуючим обов'язкии голови комітету з питань запобігання та протидії корупції стане екс-перший заступник Соболєва Юрій Савчук.