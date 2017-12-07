Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета (дополнено)

Накануне антикоррупционный комитет признал работу Е.Соболева неудовлетворительной и рекомендовал парламенту его уволить.

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По информации УНН, исполняющим обязанности и председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции станет экс-первый заместитель Соболева Юрий Савчук.