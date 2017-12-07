Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Егора Соболева с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. За такое решение проголосовали 256 народных депутатов, передает УНН.
Накануне антикоррупционный комитет признал работу Е.Соболева неудовлетворительной и рекомендовал парламенту его уволить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антикоррупционный комитет не рассмотрел вопрос относительно правонарушений в НАПК
По информации УНН, исполняющим обязанности и председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции станет экс-первый заместитель Соболева Юрий Савчук.