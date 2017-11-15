Антикорупційний комітет не розглянув питання щодо правопорушень в НАЗК

“Головне завдання представників Блоку Петра Порошенка, "Народного фронту", Опозиційного блоку, групи „Відродження“ і групи "Воля народу“ — не дати озвучити інформацію про те, що Агенція з запобігання корупції перетворилась на місце замовних перевірок е-декларацій, в тому числі під контролем адміністрації Президента”, — зазначив Соболєв.

За його словами, БПП намагається саботувати роботу комітету, та зазначив, що представники фракції просто не голосують за включення цього (розгляд справи про порушення співробітників НАЗК - ред.) до порядку денного.

“Вони роблять все, щоб на комітеті не пролунала інформація, яка демонструє всьому суспільству,що навіть е-декларації пробують перетворити на інструмент репресій”, - зазначив нардеп.

Нагадаємо, у НАЗК заперечують спроби тиску з боку влади у прийнятті рішень.