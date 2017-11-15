Антикоррупционный комитет не рассмотрел вопрос относительно правонарушений в НАПК

Главная задача представителей Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", Оппозиционного блока, группы " Возрождение" и группы "Воля народа" - не дать озвучить информацию о том, что Агентство по предотвращению коррупции превратилась в место заказных проверок е-деклараций, в том числе под контролем администрации Президента", - отметил Соболев.

По его словам, БПП пытается саботировать работу комитета, и отметил, что представители фракции просто не голосуют за включение этого (рассмотрение дела о нарушении сотрудников Назка - ред.) в повестку дня.

"Они делают все, чтобы на комитете не прозвучала информация, которая демонстрирует всему обществу, что даже е-декларации пытаются превратить в инструмент репрессий", - отметил нардеп.

Напомним, в Назка отрицают попытки давления со стороны власти в принятии решений.