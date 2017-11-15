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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14600 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28853 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36031 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100196 просмотра

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11:14 • 88060 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97516 просмотра

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Антикоррупционный комитет не рассмотрел вопрос относительно правонарушений в НАПК

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Представители БПП заблокировали включение в повестку дня рассмотрение дела о нарушении сотрудников Национального агентства по предупреждению коррупции. Об этом сказал народный депутат Егор Соболев, сообщает УНН.

Главная задача представителей Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", Оппозиционного блока, группы " Возрождение" и группы "Воля народа" - не дать озвучить информацию о том, что Агентство по предотвращению коррупции превратилась в место заказных проверок е-деклараций, в том числе под контролем администрации Президента", - отметил Соболев.

По его словам, БПП пытается саботировать работу комитета, и отметил, что представители фракции просто не голосуют за включение этого (рассмотрение дела о нарушении сотрудников Назка - ред.) в повестку дня.

"Они делают все, чтобы на комитете не прозвучала информация, которая демонстрирует всему обществу, что даже е-декларации пытаются превратить в инструмент репрессий", - отметил нардеп.

Напомним, в Назка отрицают попытки давления со стороны власти в принятии решений.

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