Депутати проголосували за відставку Соболєва з посади голови Антикорупційного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На засіданні Комітету ВРУ з питань протидії корупції народні депутати проголосували за відставку нардепа Єгора Соболєва з посади голови комітету. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, за відповідне рішення проголосували 12 депутатів. Роботу Соболєва назвали "незадовільною" і прийняли рішення про звернення до ВР з проханням відкликати його з посади.
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Зазначимо, раніше Соболєв повідомляв, що Представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Відродження" офіційно ініціювали процедуру відкликання його з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.