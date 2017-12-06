Депутаты проголосовали за отставку Соболева с должности председателя Антикоррупционного комитета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На заседании Комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции народные депутаты проголосовали за отставку нардепа Егора Соболева с должности председателя комитета. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, за соответствующее решение проголосовали 12 депутатов. Работу Соболева назвали "неудовлетворительной" и приняли решение об обращении к ВР с просьбой отозвать его с должности.
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Отметим, ранее Соболев сообщал, что представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Возрождение" официально инициировали процедуру отзыва его с должности председателя парламентского комитета по противодействию коррупции.