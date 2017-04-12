Рада завтра розгляне відставку І.Білоуса - нардеп

Зокрема, відповідаючи на питання, коли парламент розгляне проект постанови про звільнення голови Фонду державного майна з посади, народний депутат відповів: "Завтра".

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні парламентського комітету з питань економічної політики було схвалено проект постанови парламенту про звільнення Ігоря Білоуса із займаної посади.

Нагадаємо, 10 квітня голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку.