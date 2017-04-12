Рада завтра розгляне відставку І.Білоуса - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Парламент розгляне питання про відставку голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса на завтрашньому засіданні, 13 квітня. Про це відповідаючи на питання кореспондента УНН, повідомив голова парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.
Зокрема, відповідаючи на питання, коли парламент розгляне проект постанови про звільнення голови Фонду державного майна з посади, народний депутат відповів: "Завтра".
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні парламентського комітету з питань економічної політики було схвалено проект постанови парламенту про звільнення Ігоря Білоуса із займаної посади.
Нагадаємо, 10 квітня голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку.