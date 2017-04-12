Рада завтра рассмотрит отставку И.Билоуса - нардеп

В частности, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит проект постановления об увольнении председателя Фонда государственного имущества с должности, народный депутат ответил: “Завтра”.

Напомним, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики был одобрен проект постановления парламента об увольнении Игоря Билоуса с занимаемой должности.

Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус подал в отставку.