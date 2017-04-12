Рада завтра рассмотрит отставку И.Билоуса - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Парламент рассмотрит вопрос об отставке председателя Фонда государственного имущества Игоря Белоуса на завтрашнем заседании, 13 апреля. Об этом отвечая на вопрос корреспондента УНН, сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.
В частности, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит проект постановления об увольнении председателя Фонда государственного имущества с должности, народный депутат ответил: “Завтра”.
Напомним, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики был одобрен проект постановления парламента об увольнении Игоря Билоуса с занимаемой должности.
Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус подал в отставку.