Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі. За відповідний законопроект проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (зокрема опорах) зовнішнього освітлення забороняється”, — наголошується у законопроекті.
Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада відмовилася забороняти розміщувати зовнішню рекламу російською мовою.