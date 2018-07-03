Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі

“Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (зокрема опорах) зовнішнього освітлення забороняється”, — наголошується у законопроекті.

Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада відмовилася забороняти розміщувати зовнішню рекламу російською мовою.