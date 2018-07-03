Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 55708 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 113946 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 104674 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 133474 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 108025 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121435 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161743 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190201 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296514 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167361 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

25 березня, 19:26 • 12752 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 17145 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 15733 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 16747 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 11831 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 133474 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166203 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296514 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226481 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32160 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52753 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57360 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55581 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69782 перегляди
Актуальне
Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі

Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі

Київ • УНН

 • 17215 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі. За відповідний законопроект проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

“Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (зокрема опорах) зовнішнього освітлення забороняється”, — наголошується у законопроекті.

Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада відмовилася забороняти розміщувати зовнішню рекламу російською мовою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61