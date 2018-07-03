Рада запретила размещение рекламы на элементах контактной сети

"Размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в частности опорах) наружного освещения запрещается", - отмечается в законопроекте.

Как сообщал УНН, ранее Верховная Рада отказалась запрещать размещать наружную рекламу на русском языке.