Рада запретила размещение рекламы на элементах контактной сети
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада запретила размещение рекламы на элементах контактной сети. За соответствующий законопроект проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в частности опорах) наружного освещения запрещается", - отмечается в законопроекте.
Как сообщал УНН, ранее Верховная Рада отказалась запрещать размещать наружную рекламу на русском языке.