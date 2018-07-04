Рада Європи роз'яснила права дітей у цифровій сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Комітет міністрів Ради Європи опублікував нові рекомендації для країн-членів спільноти з метою захисту прав дітей у цифровому середовищі - Інтернеті, мобільних пристроях, соціальних мережах. Про це йдеться у прес-релізі Представництва ЄС в Україні, передає УНН.
“Держави повинні забезпечити адекватний і безпечний доступ дітей до цифрової сфери, надати можливості підключення і контент, спеціально призначений для дітей; у спеціалізованих громадських місцях такий доступ повинен надаватися безкоштовно”, - йдеться в прес-релізі.
В Організації закликають держави вжити конкретних заходів для захисту дитини від передчасного впливу цифрового середовища. Зокрема, дітям слід роз’яснити їх права і свободи, існуючі обмеження, а також прищепити повагу до чужої гідності і виробити протидію до розпалювання ворожнечі. Крім того, слід підвищувати їх юридичну грамотність з тим, щоб запобігати у майбутньому порушенню прав інтелектуальної власності.
Крім того, в Раді Європи порекомендували готувати дітей до активної участі у “цифровому громадянстві”. З іншого боку, держави зобов’язуються забезпечити захист персональних даних і недоторканність приватного життя майбутнього громадянина.
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“Держави не повинні забороняти дітям використовувати засоби для шифрування особистих даних. Їх обробка повинна здійснюватися тільки за згодою дітей/їх батьків або законних представників. Профілювання дітей для аналізу або прогнозування їхніх особистих уподобань має бути заборонено законом”, - йдеться в документі.
Також в Раді Європи закликають подбати про вироблення критичного мислення у дітей у насиченому ризиками цифровому середовищі. До комплексу превентивних заходів входить таке:
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- регулярний моніторинг ризиків,
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- використання ефективних систем перевірки віку,
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- впровадження принципів для продуктів/послуг, призначених для дітей або таких, якими користуються дiти.
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Крім того, держави зобов’язані виробити заходи для наступних видів захисту дітей у цифровому просторі. Це захист від:
Крім того, для дітей і їхніх представників повинні бути забезпечені доступні засоби правового захисту і подачі скарг - як судових, так і несудових.