Совет Европы разъяснил права детей в цифровой сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Комитет министров Совета Европы опубликовал новые рекомендации для стран-членов сообщества с целью защиты прав детей в цифровой среде - Интернете, мобильных устройствах, социальных сетях. Об этом говорится в пресс-релизе Представительства ЕС в Украине, передает УНН.
“Государствам следует обеспечить адекватный и безопасный доступ детей к цифровой сфере, предоставить возможности подключения и контент, специально предназначенный для детей; в специализированных общественных местах такой доступ должен предоставляться бесплатно”, — говорится в пресс-релизе.
В Организации призывают государства принять конкретные меры для защиты ребенка от преждевременного воздействия цифровой среды. В частности, детям следует разъяснить их права и свободы, существующие ограничения, а также привить уважение к чужому достоинству и выработать противодействие к разжиганию вражды. Кроме того, следует повышать их юридическую грамотность с тем, чтобы предотвращать в будущем нарушение прав интеллектуальной собственности.
Кроме того, в Совете Европы порекомендовали готовить детей к активному участию в “цифровом гражданстве”. С другой стороны, государства обязуются обеспечить защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни будущего гражданина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СНБО выступили за развитие киберщита Украины
“Государства не должны запрещать детям использовать средства для шифрования личных данных. Их обработка должна осуществляться только по согласию детей/их родителей или законных представителей. Профилирование детей для анализа или прогнозирования их личных предпочтений должно быть запрещено законом”, — говорится в документе.
Также в Совете Европы призывают позаботиться о выработке критичного мышления у детей в насыщенной рисками цифровой среде. В комплекс превентивных мер входит следующее:
-
- регулярный мониторинг рисков,
-
- использование эффективных систем проверки возраста,
-
- внедрение принципов для продуктов/услуг, предназначенных или используемых детьми.
-
Кроме того, государства обязаны выработать меры для следующих видов защиты детей в цифровом пространстве. Это защита от:
Кроме того, для детей и их представителей должны быть обеспечены доступные средства правовой защиты и подачи жалоб - как судебных, так и несудебных.
Ранее в Facebook впервые рассказали, как работает их цензура.