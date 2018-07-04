Совет Европы разъяснил права детей в цифровой сфере

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 84675 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133186 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140057 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176810 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155408 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142601 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130603 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 187304 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 52876 просмотра
Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

10 марта, 00:20 • 40576 просмотра
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

02:02 • 23952 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 52337 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 100767 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 153009 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 187304 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 194833 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 205184 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 262050 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 176810 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 110875 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 114860 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 116580 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 115658 просмотра
Актуальное
Совет Европы разъяснил права детей в цифровой сфере

Совет Европы разъяснил права детей в цифровой сфере

Киев  •  УНН

 • 16915 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Комитет министров Совета Европы опубликовал новые рекомендации для стран-членов сообщества с целью защиты прав детей в цифровой среде - Интернете, мобильных устройствах, социальных сетях. Об этом говорится в пресс-релизе Представительства ЕС в Украине, передает УНН.

“Государствам следует обеспечить адекватный и безопасный доступ детей к цифровой сфере, предоставить возможности подключения и контент, специально предназначенный для детей; в специализированных общественных местах такой доступ должен предоставляться бесплатно”, — говорится в пресс-релизе.

В Организации призывают государства принять конкретные меры для защиты ребенка от преждевременного воздействия цифровой среды. В частности, детям следует разъяснить их права и свободы, существующие ограничения, а также привить уважение к чужому достоинству и выработать противодействие к разжиганию вражды. Кроме того, следует повышать их юридическую грамотность с тем, чтобы предотвращать в будущем нарушение прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, в Совете Европы порекомендовали готовить детей к активному участию в “цифровом гражданстве”. С другой стороны, государства обязуются обеспечить защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни будущего гражданина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СНБО выступили за развитие киберщита Украины

“Государства не должны запрещать детям использовать средства для шифрования личных данных. Их обработка должна осуществляться только по согласию детей/их родителей или законных представителей. Профилирование детей для анализа или прогнозирования их личных предпочтений должно быть запрещено законом”, — говорится в документе.

Также в Совете Европы призывают позаботиться о выработке критичного мышления у детей в насыщенной рисками цифровой среде. В комплекс превентивных мер входит следующее:

  • регулярный мониторинг рисков,
  • использование эффективных систем проверки возраста,
  • внедрение принципов для продуктов/услуг, предназначенных или используемых детьми.

Кроме того, государства обязаны выработать меры для следующих видов защиты детей в цифровом пространстве. Это защита от:

  • коммерческой эксплуатации, возрастной рекламы и маркетинга,
  • рекламы вредного содержания и поведения,
  • сексуальной эксплуатации и злоупотреблений,
  • рекрутирования для совершения преступлений,
  • участия в экстремистских политических или религиозных движениях,
  • торговли людьми,
  • изнасилования, преследования и других форм преступлений.


    • Кроме того, для детей и их представителей должны быть обеспечены доступные средства правовой защиты и подачи жалоб - как судебных, так и несудебных.

    Ранее в Facebook впервые рассказали, как работает их цензура.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    политика

    Обратиться по вопросам размещения рекламы