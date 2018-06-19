Рада визначила правовий статус креативних індустрій

Згідно з законопроектом креативні індустрії – це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.



Також пропонується розширити список пріоритетів державної політики у сфері культури включивши до нього охорону, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку.



Нагадаємо, сьогодні Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам. Парламентарі 228 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати.