Рада визначила правовий статус креативних індустрій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада визначила правовий статус креативних індустрій. Парламентарі 226 голосами відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Згідно з законопроектом креативні індустрії – це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.
Також пропонується розширити список пріоритетів державної політики у сфері культури включивши до нього охорону, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку.
Нагадаємо, сьогодні Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам. Парламентарі 228 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати.