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Рада определила правовой статус креативных индустрий

Рада определила правовой статус креативных индустрий

Киев  •  УНН

 • 8580 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада определила правовой статус креативных индустрий. Парламентарии 226 голосами соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Согласно законопроекту креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.

Также предлагается расширить список приоритетов государственной политики в сфере культуры включив в него охрану, поощрения и поддержки культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития.

Напомним, сегодня Рада планирует усилить ответственность за причинение вреда памятникам. Парламентарии 228 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.

Как сообщал УНН, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата.

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