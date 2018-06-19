Рада определила правовой статус креативных индустрий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада определила правовой статус креативных индустрий. Парламентарии 226 голосами соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.
Также предлагается расширить список приоритетов государственной политики в сфере культуры включив в него охрану, поощрения и поддержки культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития.
Напомним, сегодня Рада планирует усилить ответственность за причинение вреда памятникам. Парламентарии 228 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.
Как сообщал УНН, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата.