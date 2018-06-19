Рада определила правовой статус креативных индустрий

Согласно законопроекту креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.



Также предлагается расширить список приоритетов государственной политики в сфере культуры включив в него охрану, поощрения и поддержки культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития.



Напомним, сегодня Рада планирует усилить ответственность за причинение вреда памятникам. Парламентарии 228 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.



Как сообщал УНН, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата.