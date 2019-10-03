Рада ухвалила закон про концесію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламентарі ухвалили проект закону № 1046 про концесію. Відповідне рішення підтримали 257 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Проект закону про концесію спрямований на удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що, своєю чергою, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розбудову інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.
Ухвалення закону, як очікують його ініціатори, дозволить збалансувати інтереси зацікавлених сторін, що має забезпечити умови для зростання обсягу залучених інвестицій для модернізації та створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значимих послуг.
Як передбачається, у концесію будуть передаватись аеропорти, порти і автомобільні дороги.
Нагадаємо, 13 вересня законодавці ухвалили за основу проект закону № 1046 про концесію.